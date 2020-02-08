Появились характеристики Vivo IQOO 3 – возможно, самый дешевый флагман на Snapdragon 865

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Cуббренд китайского гиганта Vivo iQOO с самого своего зарождения показывал миру смартфоны с отличным соотношением цены и производительности. Похоже, что грядущий iQOO 3 будет работать по тому же принципу.

Ранее менеджер по продукции iQOO Гэ Лан (Ge Lan) намекнул, что новое устройство от китайского производителя будет не только оснащено флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 865, но и сможет похвастаться накопителем UFS 3.1 и ОЗУ типа LPDDR5, что даст новинке самую мощной конфигурацию на данный момент.

Сегодня в сеть просочилась таблица со всеми спецификациями iQOO 3. Так что, по сути, осталось узнать только цену, которая, скорее всего, будет очень даже доступна.

Согласно утечке, дисплей имеет размер 6,44 дюйма и разрешение 2400 x 1080. Размеры устройства составляют 158,51 x 75,88 x 9,16 мм при весе 214,5 грамма.

Утечка подтверждает, что смартфон будет работать на самом мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 865, а также иметь 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 256 ГБ сверхбыстрого внутреннего хранилища UFS 3.1.

Основной блок камеры будет включать в себя главный модуль на 64 Мегапикселя, «ультраширик» на 13 Мегапикселей, третий телефото-модуль на 13 Мегапикселей и, наконец, 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины. Спереди мы найдем 16-мегапиксельную «фронталку».

Наконец, флагманский смартфон суббренда Vivo будет оснащен аккумулятором емкостью 4410 мАч и поддерживать быструю зарядку в 55 Вт.

Что касается даты старта продаж, устройство может быть официально представлено уже в этом месяце. Учитывая текущую ситуацию в Китае, iQOO с большей вероятностью будет выпущен без презентации сразу в онлайн-магазин. Цена, как и ожидалось, согласно утечкам китайских инсайдеров, должна быть одной из самых низких для смартфона на Qualcomm Snapdragon 865 в 2020 году.

﻿Источник: Mydrivers