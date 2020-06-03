Появились подробности о Realme X3

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Готовятся к выходу Realme X3 и Realme X3 Pro, субфлагманы обновленной линейки смартфонов от молодой и гордой китайской компании, которой не так давно исполнилось всего два года. По своим характеристикам первая модель — это смартфон, уверенно стремящийся на высшую ступень среднего сегмента. Чем же будет хорош Realme X3?

Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 10, 8 Гб оперативной памяти и в его основу лег чип Snapdragon 855+ с тактовой частотой 1,96 ГГц и видеоускорителем Adreno 640. Предложит Realme X3 дисплей диагональю 2400х1080 пикселей и вполне может быть заявлена поддержка частоты обновления 90 ц или 120 Гц. На данный момент это все, что известно о смартфоне.

Напомним, что чуть больше недели назад состоялась премьера Realme X3 SuperZoom, фишкой которого стала четверная камера с 5-кратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом.

Смартфон получил 6,6-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, сдвоенную фронталку 32 Мп + 8 Мп, чипсет Snapdragon 855+ и 12 Гб оперативной памяти. В арсенале гаджета батарейка на 4200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт, чип NFC, система охлаждения и поддержка Dolby Atmos.

Источник: mysmartprice

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