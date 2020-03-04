Появились рендеры Moto G8 Power Lite

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В феврале должна состоялась премьера Moto G8 Power на MWC 2020, который должен поступить в продажу весной нынешнего года. Тем временем пришла информация, что эта модель получит лайт-версию, которая сохранит главное преимущество базового смартфона — емкую батарейку на 5000 мАч.





Поделился сведениями о новинке известный инсайдер Роланд Квандт. По его данным аппарат будут именовать Moto G8 Power Lite. В плане внешнего вида, он будет практически полностью повторять черты Moto G8 Power с одним лишь отличием — основная камера получит три датчика, а не четыре. Это будет аппарат с круглым отверстием под фронталку в экране, дактилоскопическим датчиком на задней панели и пластиковой тыльной крышкой.





Ожидается, что Moto G8 Power Lite построен на базе восьмиядерного процессора Helio P35, предложит 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гб.









Напомним, что линейка G является самой успешной в модельном ряду Motorola и в начале нынешнего года компания похвасталась, что за все время ее существования было продано 100 млн единиц этой серии. Производитель надеется, что устройства G-серии будут пользоваться спросом и дальше.





Источник: androidpolice.com



