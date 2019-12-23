Появились жалобы на износ батареи iPhone X

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В последнее время в Сети начало появляться все больше сообщений о том, что аккумулятор iPhone X изнашивается быстрее, чем ожидалось. В итоге замена источника питания в авторизированном сервисном центре Apple является чуть ли не единственным способом вернуть приличную автономность устройству.





На официальном форуме поддержки Apple и на Reddit начали появляться жалобы пользователей, которые обеспокоены тем, как быстро деградирует аккумулятор. А один из потребителей даже сообщил о самопроизвольном отключении смартфона, когда уровень заряда батареи достиг отметки 20%. Зачастую во всем винят производителя и грешат на низкое качество самих источников питания.









Учитывая то, что срок службы батареи iPhone X ограничен двумя годами, было бы наивно ожидать, что батарейка сохранит свою прежнюю выносливость после 500 циклов зарядки.





Так, на сайте компании содержится напоминание о том, что обычный аккумулятор рассчитан на то, чтобы сохранить 80% первоначальной емкости при 500 циклах зарядки и соблюдении нормальных условий эксплуатации. Гарантийный срок на батарейку составляет один год. По истечении этого срока, компания предлагает обслуживание источника питания за плату.





Источник: wccftech.com







