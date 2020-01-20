Появилось фото передней панели OnePlus 8 Pro

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Ресурсу True-tech удалось заполучить качественное фото передней панели OnePlus 8 Pro. Источник ссылается на то, что снимок достоверный, а предоставил его сотрудник китайской компании. Автор снимка уточнил, что на нем запечатлен тестовый образец, который в итоге может стать финальным вариантом флагмана.





Цель фото подтвердить, что OnePlus 8 Pro должен обладать дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Настройки позволят пользователю выбрать один из трех предложенных режимов работы дисплея: 60 Гц, 90 Гц или 120 Гц. Акцентируем внимание, что меню настроек не содержит упоминания, что при активации кадровой частоты 120 Гц разрешение дисплея составит FullHD+ вместо штатного QuadHD+.









Еще одна важная особенность, которую удалось обнаружить на фото — одиночная фронтальная камера флагмана вписана в круглое отверстие. Ранее в сети распространялись рендеры, где OnePlus 8 Pro был показан со сдвоенным селфи-модулем. А значит, нет полной определенности с тем, каким же будет фасад новинки, и сколько датчиков предложат в селфи-камере.





По имеющимся неофициальным данным, OnePlus 8 Pro предложит OLED-экран диагональю 6,7 дюйма разрешением 3180х1440 точек, батарейку емкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью 50 Вт, SoC Snapdragon 865, 8/12 Гб оперативки и флеш-модуль на 128/256/512 Гб.





Источник: true-tech.net







