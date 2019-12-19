Появилось новое защитное стекло Xiaomi, созданное в сотрудничестве с Corning

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Царапины и трещины на стекле, прикрывающем дисплей смартфона, могут появиться в любой момент. Но этого можно избежать. Защитное стекло — это решение проблемы. Немало именитых производителей включили в портфолио своих аксессуаров защитные стекла. Xiaomi — один из них.

Известная китайская компания создала свое фирменное защитное стекло Xiaomi Mi Protective Glass и помогали в его разработке специалисты компании Corning, которая известна во всем мире своими закаленными стеклами Gorilla Glass. Первым смартфоном, чей экран может быть прикрыт новым стеклом, стал Redmi Note 8 Pro.

Это 2,5D-стекло и его толщина составляет всего 0,4 мм. Оно обладает многослойной структурой с качественным олеофобным покрытием и заявлена твердость 9Н.

Сама компания декларирует, что новое стекло обладает большей степень прочности и защищенностью по сравнению с обычными стеклами. Применение специального процесса обработки позволило увеличить защиту от царапин и механических повреждений в пять раз.

В довершении Xiaomi Mi Protective Glass обладает высоким коэффициентом пропускания света. Стоит такое защитное стекло около $5.

Источник: gizmochina

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