Появился новый патент от Xiaomi на абсолютно безумный смартфон

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После смартфона с выдвижным дисплеем компания Xiaomi запатентовали еще одно устройство в базе WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности). Этот аппарат, по сути, представляет собой один целый дисплей. И, конечно, под ним спрятана фронтальная камера.

Когда совсем не видишь границ

Патент появился в базе WIPO 13 декабря. На утверждение запроса китайской компании WIPO понадобилось около года. Фронтальная, задняя, левая и правая стороны покрыты одним сплошным дисплеем. Судя по рендеру, все эти «дисплеи» функционируют независимо друг от друга, так как каждый из них имеет свой дизайн.

Главный динамик, а также USB-порт Type-C расположены в нижней части устройства. В верхней части аппарата находится микрофон. Как можно понять, на этом устройстве нет физических кнопок. Слуховой динамик также не нашел своего места в этом чудо-смартфоне. Скорее всего, звук будет исходить из самого экрана.

А вы думали, что Alpha – будущее?

Эти рендеры могут напомнить вам о недавно представленном Mi Mix Alpha. Однако, в отличие от Alpha, это устройство не имеет привычной нам камеры, что предполагает наличие камеры под дисплеем. Судя по всему, в 2020 году нас ждет волна смартфонов с такими камерами, так как другие производители вовсю «тизерят» подобной технологией.

Стоит отметить, что патент действительно очень интересен. Xiaomi уже смогли удивить Mix Alpha, поэтому в возможность появления такого аппарата поверить не так уж сложно. Кто знает, может, уже 2020 году мы увидим настолько футуристичный дизайн в массовом производстве.﻿

Источник: letsgodigital.org