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Появился новый патент от Xiaomi на абсолютно безумный смартфон

19.12.2019 1665 1

После смартфона с выдвижным дисплеем компания Xiaomi запатентовали еще одно устройство в базе WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности). Этот аппарат, по сути, представляет собой один целый дисплей. И, конечно, под ним спрятана фронтальная камера.

 

Когда совсем не видишь границ

 

Патент появился в базе WIPO 13 декабря. На утверждение запроса китайской компании WIPO понадобилось около года. Фронтальная, задняя, левая и правая стороны покрыты одним сплошным дисплеем. Судя по рендеру, все эти «дисплеи» функционируют независимо друг от друга, так как каждый из них имеет свой дизайн.

 Появился новый патент от Xiaomi на абсолютно безумный смартфон – фото 1

Главный динамик, а также USB-порт Type-C расположены в нижней части устройства. В верхней части аппарата находится микрофон. Как можно понять, на этом устройстве нет физических кнопок. Слуховой динамик также не нашел своего места в этом чудо-смартфоне. Скорее всего, звук будет исходить из самого экрана.

 

А вы думали, что Alpha – будущее?

 

Эти рендеры могут напомнить вам о недавно представленном Mi Mix Alpha. Однако, в отличие от Alpha, это устройство не имеет привычной нам камеры, что предполагает наличие камеры под дисплеем. Судя по всему, в 2020 году нас ждет волна смартфонов с такими камерами, так как другие производители вовсю «тизерят» подобной технологией.

Появился новый патент от Xiaomi на абсолютно безумный смартфон – фото 2

Стоит отметить, что патент действительно очень интересен. Xiaomi уже смогли удивить Mix Alpha, поэтому в возможность появления такого аппарата поверить не так уж сложно. Кто знает, может, уже 2020 году мы увидим настолько футуристичный дизайн в массовом производстве.﻿

 

Источник: letsgodigital.org

Xiaomi Mi Mix Alpha
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 19.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Колян
мда... придумать можно многое, но надо думать о рациональности, стоимости, ремонтопригодности.... и тд и тп. надо и себе какой-то бред запатентовать...:)))
19.12.2019 11:33
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Появился новый патент от Xiaomi на абсолютно безумный смартфон