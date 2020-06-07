Прабхакар Рагхаван: в Google происходит крупнейшая перестройка за долгое время

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На этой неделе в Google произошло сразу несколько больших изменений. Многие опытные работники компании получили новые должности в важных для компании направлениях. Таких серьёзных перестановок не было со времён назначения Сундара Пичаи на роль генерального директора Alphabet.

Новые роли

Джен Фицпатрик





Сначала расскажем о повышении Джен Фицпатрик, которая ранее возглавляла отдел Google Maps. Теперь она будет руководить командой инженеров, в которой состоит 8 тысяч сотрудников.

Прабхакар Рагхаван





Но главной новостью стала другая замена. В одном из основных бизнесов компании, с которого всё начиналось, теперь тоже новый руководитель. Он заменил Бена Гомесса, одного из старожилов корпорации. Имя нового руководителя отдела, отвечающего за поиск и фирменного ассистента - Прабхакар Рагхаван. В свою очередь Бен Гомесс пусть и покинул важный пост, но из корпорации не ушёл. Он станет техническим советчиком Прабхакара, но основную часть времени теперь будет уделять образовательной сфере.

Джерри Дисчлер





В это же время новый руководитель пришёл в отдел Google по рекламе. Его зовут Джерри Дисчлер и он тоже будет подчиняться Рагхавану.

Для Прабхакара Рагхавана новая роль в компании означает, что он теперь будет контролировать весь поисковый бизнес Google, всю рекламу, Гео, а также коммерцию и платежи. Ранее он отвечал за G Suite и Google Cloud, и его неожиданное повышение вызвало и многих вопросы.

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Но если копнуть глубже, назначение не выглядит таким уж неожиданным - Рагхаван занимался поиском ещё в Yahoo и IBM. Это в личной записке сотрудникам отметил и CEO Alphabet Сундар Пичаи.

Зачем это было сделано?

Изменения были продиктованы желанием основателей компании - Лари Пейджа и Сергея Брина. Перед своим уходом в 2019 году они оставили послание, в котором завещали сделать структуру управления Google﻿ проще. События, произошедшие на этой неделе - ещё один шаг к исполнению этого желания.

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Источник: Buisness Insider