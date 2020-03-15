Предполагаемый Meizu 17 засветился на «живых» снимках

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Вчера Meizu исполнилось 17 лет и к очередному своему дню рождения компания готовила анонс флагмана. Но коронавирус вмешался в планы и релиз Meizu 17 было решено отложить, но обещано, что премьера новинки состоится в апреле. Компания заявляет, что смартфон будет мощным, шустрым и приятным внешне.

Сегодня в сеть выложили фото, на которых якобы изображен Meizu 17. Согласно им, смартфон подхватывает общую моду на дисплей с круглым отверстием под фронтальную камеру. Но в отличие от большинства конкурентов, тут отдали предпочтение плоской матрице без изогнутых кромок.

Сделать Meizu 17 оригинальным в деталях может одно интересное решение. Речь идет об индикаторе заряда аккумулятора, который помимо процентного показателя еще и информирует об уровне заряда зеленым цветовым исполнением по периметру круглого отверстия для селфи-камеры.

Еще одна обнадеживающая новость для фанатов Meizu за пределами Китая — смартфон должен получить поддержку NFC, о чем указывает системное меню, выведенное на его экран.

Но мы не можем подтвердить достоверность снимков, поэтому предлагаем относиться к ним со здоровой долей скепсиса. О характеристиках Meizu 17 известно, что он предложит чип Snapdragon 865, модем Snapdragon X55, фирменную технологию быстрой зарядки, многомодульную основную камеру и при его создании ставка сделана на качественные материалы корпуса.

Источник: mydrivers