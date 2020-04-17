Предположительно Redmi Note 9 появился на сайте TENAA

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Redmi готовится расширить модельный ряд устройств и готовит к выходу новый смартфон. Так, в базе данных сертификационного центра TENAA были найдены сведения об аппарате с индексом M2003J15SC. Предполагается, что на рынке он дебютирует как Redmi Note 9.

По данным регулятора смартфон подучил корпус с габаритами 162,3х77,2х8,9 мм и внутри него срывается аккумулятор емкостью 4920 мАч (обычная емкость 5000 мАч). Лицевая панель отдана под 6,53-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ (2340х1080 точек).

Указано, что новинка получит 8-ядерный процессор от MediaTek (предположительно, Helio G80) с тактовой частотой 2,0 ГГц, 3/4/6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32/64/128 Гб и поддержку карт microSD до 512 Гб.

Селфи-камера позволит делать снимки разрешением 13-мегапикселей и на тыльной стороне установят четыре камеры, где главный датчик на 48 Мп. Здесь же на «спинке» предложат и сканер отпечатков пальцев. Обещана также поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и фирменная оболочка MIUI 11 на основе Android 10.

О том, когда дебютирует новинка, ничего не сообщается. Но уже факт того что она получила сертификат TENAA можно трактовать как предвестник скорого релиза. По слухам же, анонс новинки стоит ждать на следующей неделе.

Источник: mydrivers