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Представили Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10S для глобального рынка

04.03.2021 2340 2

Компания Xiaomi утром показала в Индии три смартфона серии Redmi Note 10, куда помимо базового вошли «прошка» и Max-версия. Все три новинки во многом схожи и по сути нам показали две модели: Redmi Note 10 и две вариации Pro-версии, где разница между «прошкой» и «промаксом» заключается только в разрешении главного датчика на тыльной стороне.

 

 

Представили Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10S для глобального рынка – фото 1

 

И после обеда Xiaomi устроила глобальный релиз этой серии, в которую вошли три модели, но теперь это Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10S. По сути стандартная модель серии аналогична той, что будет доступна в Индии, но на глобальном рынке у нее будет один весомый бонус — модуль NFC. Не обошлось и без упрощений. В основной камере предложили датчик на 2 Мп, тогда как в Индии смартфон предлагается с сенсором на 5 Мп.

 

Представили Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10S для глобального рынка – фото 2

 

Redmi Note 10 обладает AMOLED-дисплеем диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+, чипсетом Snapdragon 678, 4/6 Гб оперативки и флеш-накопителем на 64/128 Гб. Имеется фронталка 13 Мп, четверная основная камера 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, батарейка на 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и стереодинамики. На глобальном рынке смартфон будет предлагаться в трех модификациях: 4/64 Гб, 4/128 Гб и 6/128 Гб с ценниками $199 и $229 соответственно.

 

Представили Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10S для глобального рынка – фото 3

 

Глобальный же Redmi Note 10 Pro — это индийский вариант Redmi Note 10 Pro Max, который «подшаманили», добавив поддержку NFC. Ключевые фишки смартфона: дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 732G, аккумулятор емкостью 5000 мАч, стереофонические динамики и быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Младшая версия с 6/64 Гб оценена в $279, вариант с 6/128 Гб стоит $299 и топовую модификацию с 8/128 Гб предлагают за $329.

 

Представили Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10S для глобального рынка – фото 4

 

Сюрпризом стал выход Redmi Note 10S, который можно назвать прокаченной версией Redmi Note 10. Ключевых отличий два — процессор Helio G95 и основной модуль на тыльной стороне разрешением 64 Мп. А еще тут нет версии с 4 Гб оперативки и в уже базовой модификации предлагают 6 Гб, а в топовой — 8 Гб. Прочие параметры дублируются: 6,43-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт, стереодинамики и фронталка на 13 Мп. В свое младшей версии Redmi Note 10S обладает 6/64 Гб памяти и оценили ее в $229, вариант с 6/128 Гб обойдется в $249, и модификация с 8/128 Гб стоит $279.

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Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10S

Размеры и вес

160,46х74,5х8,29 мм,

178,8 грамм

164х76,5х8,1 мм, 193 грамма

160,46х74,5х8,3 мм,

178,8 грамм

Операционная система

Android 11,

оболочка MIUI 12

 

Android 11,

оболочка MIUI 12

Android 11,

оболочка MIUI 12

 

 Дисплей

6,43ʺ, 2400х1080 точек (FullHD+),  AMOLED, яркость 700 нит

6,67ʺ, 2400х1080 точек (FullHD+), AMOLED, 120 Гц, яркость1200 нит, HDR10, DCI-P3

6,43ʺ, 2400х1080 точек (FullHD+),  AMOLED, яркость 700 нит, 

 

Платформа

Snapdragon 678, 8 ядер (Kryo 460 до 2,2 ГГц,), 64 бит, 11 нм

Snapdragon 732G, 8 ядер (Kryo 470, пиковаячастота 2,3 ГГц), 64 бит, 8 нм

Helio G95, 8 ядер (2хCortex-A76 + 6хCortex-A55, 2,05 ГГц), 64 бит, 12 нм

Графический чип

Adreno 612

Adreno 618

Arm Mali-G76 MC4

Оперативная память

4/6 Гб, LPDDR4x

6/8 Гб, LPDDR4x

6/8 Гб, LPDDR4x

Постоянная память

64/128 Гб, UFS 2.2

64/128 Гб, UFS 2.2

64/128 Гб, UFS 2.2

 

 

 

Основная камера

- основной: 48 Мп (f/1.79)

- широкоугольный 8 Мп

- макродатчик 2 Мп

- датчик глубины 2 Мп

- основной: 108 Мп (0,7 мкм, f/1.9)

- широкоугольный 8 Мп (118°C, f/2.2)

- макродатчик 5 Мп (f/2.4)

- датчик глубины 2 Мп (f/2.4)

- основной модуль 64 Мп

- широкоугольный 8 Мп

- макродатчик 5 Мп

- датчик глубины 2 Мп

Фронтальная камера

13 Мп

16 Мп, f/2.45

13 Мп

Аккумулятор

5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

5020 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

 

 

 

Сеть

2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц

3G: диапазоны 1, 2, 4, 5, 8

4G: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41

2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц

3G: диапазоны 1, 2, 4, 5, 8

4G: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41

2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц

3G: диапазоны 1, 2, 4, 5, 8

4G: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 40

Беспроводные интерфейсы

Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1, ИК-порт, NFC

Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1, ИК-порт, NFC

Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1, ИК-порт

 

Навигация

GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou, NFC

GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou, NFC

GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou, NFC

Биометрия

сканер отпечатков пальцев (на торце)

сканер отпечатков пальцев (на торце)

сканер отпечатков пальцев (на торце)

 

Разъемы

3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C

3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C

3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C

Дополнительно

стереодинамики, Hi-Res Audio

стереодинамики, Hi-Res Audio

стереодинамики, Hi-Res Audio

Степень защиты

IP53

IP53

 IP53

Цвета

серый, белый, зеленый

серый, синий, бронзовый

 

 

 

Цена

4/64 Гб — $199

4/128 Гб — $229

(на старте продаж $179 и $199)

6/128 Гб

6/64 Гб — $279

6/128 Гб — $299

8/128 Гб — $329

 

6/64 Гб — $229

6/128 Гб — $249

8/128 Гб — $279
Redmi Note 10 Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10S
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.03.2021

Комментарии

Вячеслав Позняков 0
 Младшая версия с 6/64 Гб оценена в $279, вариант с 6/128 Гб стоит $299 и топовую модификацию с 8/128 Гб предлагают за ($239) -???
04.03.2021 20:34
Александр 0
Переиздание 8го и девятого ноута...
04.03.2021 17:10

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Представили Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10S для глобального рынка