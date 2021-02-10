Представили Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10S для глобального рынка

Компания Xiaomi утром показала в Индии три смартфона серии Redmi Note 10, куда помимо базового вошли «прошка» и Max-версия. Все три новинки во многом схожи и по сути нам показали две модели: Redmi Note 10 и две вариации Pro-версии, где разница между «прошкой» и «промаксом» заключается только в разрешении главного датчика на тыльной стороне.
И после обеда Xiaomi устроила глобальный релиз этой серии, в которую вошли три модели, но теперь это Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10S. По сути стандартная модель серии аналогична той, что будет доступна в Индии, но на глобальном рынке у нее будет один весомый бонус — модуль NFC. Не обошлось и без упрощений. В основной камере предложили датчик на 2 Мп, тогда как в Индии смартфон предлагается с сенсором на 5 Мп.
Redmi Note 10 обладает AMOLED-дисплеем диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+, чипсетом Snapdragon 678, 4/6 Гб оперативки и флеш-накопителем на 64/128 Гб. Имеется фронталка 13 Мп, четверная основная камера 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, батарейка на 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и стереодинамики. На глобальном рынке смартфон будет предлагаться в трех модификациях: 4/64 Гб, 4/128 Гб и 6/128 Гб с ценниками $199 и $229 соответственно.
Глобальный же Redmi Note 10 Pro — это индийский вариант Redmi Note 10 Pro Max, который «подшаманили», добавив поддержку NFC. Ключевые фишки смартфона: дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 732G, аккумулятор емкостью 5000 мАч, стереофонические динамики и быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Младшая версия с 6/64 Гб оценена в $279, вариант с 6/128 Гб стоит $299 и топовую модификацию с 8/128 Гб предлагают за $329.
Сюрпризом стал выход Redmi Note 10S, который можно назвать прокаченной версией Redmi Note 10. Ключевых отличий два — процессор Helio G95 и основной модуль на тыльной стороне разрешением 64 Мп. А еще тут нет версии с 4 Гб оперативки и в уже базовой модификации предлагают 6 Гб, а в топовой — 8 Гб. Прочие параметры дублируются: 6,43-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт, стереодинамики и фронталка на 13 Мп. В свое младшей версии Redmi Note 10S обладает 6/64 Гб памяти и оценили ее в $229, вариант с 6/128 Гб обойдется в $249, и модификация с 8/128 Гб стоит $279.
|
|
Redmi Note 10
|
Redmi Note 10 Pro
|
Redmi Note 10S
|
Размеры и вес
|
160,46х74,5х8,29 мм,
178,8 грамм
|
164х76,5х8,1 мм, 193 грамма
|
160,46х74,5х8,3 мм,
178,8 грамм
|
Операционная система
|
Android 11,
оболочка MIUI 12
|
оболочка MIUI 12
|
Android 11,
оболочка MIUI 12
|
Дисплей
|
6,43ʺ, 2400х1080 точек (FullHD+), AMOLED, яркость 700 нит
|
6,67ʺ, 2400х1080 точек (FullHD+), AMOLED, 120 Гц, яркость1200 нит, HDR10, DCI-P3
|
6,43ʺ, 2400х1080 точек (FullHD+), AMOLED, яркость 700 нит,
|
Платформа
|
Snapdragon 678, 8 ядер (Kryo 460 до 2,2 ГГц,), 64 бит, 11 нм
|
Snapdragon 732G, 8 ядер (Kryo 470, пиковаячастота 2,3 ГГц), 64 бит, 8 нм
|
Helio G95, 8 ядер (2хCortex-A76 + 6хCortex-A55, 2,05 ГГц), 64 бит, 12 нм
|
Графический чип
|
Adreno 612
|
Adreno 618
|
Arm Mali-G76 MC4
|
Оперативная память
|
4/6 Гб, LPDDR4x
|
6/8 Гб, LPDDR4x
|
6/8 Гб, LPDDR4x
|
Постоянная память
|
64/128 Гб, UFS 2.2
|
64/128 Гб, UFS 2.2
|
64/128 Гб, UFS 2.2
|
Основная камера
|
- основной: 48 Мп (f/1.79)
- широкоугольный 8 Мп
- макродатчик 2 Мп
- датчик глубины 2 Мп
|
- основной: 108 Мп (0,7 мкм, f/1.9)
- широкоугольный 8 Мп (118°C, f/2.2)
- макродатчик 5 Мп (f/2.4)
- датчик глубины 2 Мп (f/2.4)
|
- основной модуль 64 Мп
- широкоугольный 8 Мп
- макродатчик 5 Мп
- датчик глубины 2 Мп
|
Фронтальная камера
|
13 Мп
|
16 Мп, f/2.45
|
13 Мп
|
Аккумулятор
|
5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт
|
5020 мАч, быстрая зарядка 33 Вт
|
5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт
|
Сеть
|
2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц
3G: диапазоны 1, 2, 4, 5, 8
4G: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41
|
2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц
3G: диапазоны 1, 2, 4, 5, 8
4G: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41
|
2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц
3G: диапазоны 1, 2, 4, 5, 8
4G: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 40
|
Беспроводные интерфейсы
|
Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1, ИК-порт, NFC
|
Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1, ИК-порт, NFC
|
Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1, ИК-порт
|
Навигация
|
GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou, NFC
|
GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou, NFC
|
GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou, NFC
|
Биометрия
|
сканер отпечатков пальцев (на торце)
|
сканер отпечатков пальцев (на торце)
|
сканер отпечатков пальцев (на торце)
|
Разъемы
|
3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C
|
3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C
|
3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C
|
Дополнительно
|
стереодинамики, Hi-Res Audio
|
стереодинамики, Hi-Res Audio
|
стереодинамики, Hi-Res Audio
|
Степень защиты
|
IP53
|
IP53
|
IP53
|
Цвета
|
серый, белый, зеленый
|
серый, синий, бронзовый
|
|
Цена
|
4/64 Гб — $199
4/128 Гб — $229
(на старте продаж $179 и $199)
6/128 Гб
|
6/64 Гб — $279
6/128 Гб — $299
8/128 Гб — $329
|
6/64 Гб — $229
6/128 Гб — $249
8/128 Гб — $279
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