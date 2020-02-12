Представлен 108 Мп датчик Samsung Galaxy S20 Ultra — ISOCELL Bright HM1

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Чтобы подчеркнуть технологическое превосходство Samsung Galaxy S20 Ultra в нем установили 108 Мп камеру со 100-кратным цифровым зумом. Именно с ней компания собирается если не совершить революцию, то точно побороться за звание одного из лучших камерофонов на рынке.





В основу этой камеры лег сенсор нового поколения Samsung ISOCELL Bright HM1. Фишкой этого датчика стала технология Nonacell, которая отвечает за объединение девяти соседних пикселей по 0,8 мкм в один большой 2,4 мкм по схеме 3х3. Чем больше пиксель, тем больше света он обрабатывает, а как итог — создание качественных снимков в условиях плохого внешнего освещения.





По своей сути это усовершенствованная версия технологии Tetracell, которая была представлена в 2017 году и группировала в один 1,6 мкм пиксель четыре смежных пикселя по 0,8 мкм. Именно эта разработка нашла свое применение в 108 Мп камере, которая установлена в Xiaomi Mi Note 10.





Реализована в Samsung ISOCELL Bright HM1 и технология ISOCELL Plus, которая отвечает за уменьшение шума, а также минимизирует потери и отражение света. Заявлена поддержка электронной стабилизации изображения и HDR, функция Super-PD для быстрой фокусировки и реализована технология Smart-ISO для интеллектуального регулирования уровня ISO.





Оптический размер Samsung ISOCELL Bright HM1 составил 1/1,33ʺ, заявлена 3-кратное увеличение без потерь и поддержка записи видео 8К со скоростью 24fps. Сам датчик уже производится серийно. Какие еще смартфоны могут его получить, не сообщается.





Источник: news.samsung.com







