Представлен 120-Гц дисплей для OnePlus 8 Pro

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Слухи о том, что флагманы серии OnePlus 8 будут с OLED-дисплеями с кадровой частотой 120 Гц, уже мелькали в сети. Изображение на таких экранах будет плавнее в два раза, чем в стандартных для индустрии 60 Гц. Особенно такую фишку должны оценить поклонники мобильного гейминга.





Сегодня OnePlus провела в Китае пресс-конференцию, на которой заявила о том, что она завершила работы над экраном с частотой обновления 120 Гц. Заявлена «эксклюзивная оптимизация 120-Гц экрана» по трем основным параметрам: плавность, точность и комфорт.





Напрямую компания не объявила о том, что новый дисплей найдет свое применение в OnePlus 8, но практически нет сомнений, что именно для этих моделей или только для OnePlus 8 Pro компания и приготовила новую матрицу.









По мнению самого производителя, самым ожидаемым флагманом в 2020 году является тот, который предложит OLED-экран разрешением 2К+ с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации 240 Гц. Именно такими характеристиками и наделен экран, представленный сегодня.





Вкупе с глубиной цвета в 10 бит и 4096 уровнями автоматической регулировкой яркости — реалистичность оттенков и детализация будут на высоте. А еще компания заявляет, что ее дисплей превосходит по уровню цветопередачи экран iPhone 11 Pro Max, который был признан специалистами DisplayMate лучшим в индустрии.





Источник: cnbeta.com







