Представлен бюджетный Honor Play 9A: акцент на автономность

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В дополнение к Honor 30S сегодня представили бюджетный Honor Play 9A. Это смартфон начального уровня, который компания позиционирует как выносливый аппарат — «три дня, одна зарядка и длительное время автономной работы».





Смартфон оснастили 6,3-дюймовым дисплеем разрешением 1600х720 точек, фронтальной камерой на 8-мегапикселей и основной с двумя датчиками изображения 13 Мп + 2 Мп (датчик глубины). Предложили усилитель SmartPA, поддержку режима Histen 6.0 (эффект вечеринки), функцию Face Unlock, сканер отпечатков пальцев и фирменную оболочку Magic UI 3.0.1 на основе Android 10.









Питает Honor Play 9A батарейка емкостью 5000 мАч, ресурса которой хватит на 35 часов воспроизведения видео, 33 часа работы в режиме разговоров в сети 4G и 37 часов прослушивания FM-радио. Из интересного — поддержка обратной зарядки.









На презентации компания не стала называть ту аппаратную платформу, которая легла в основу новинки. Предполагается, что здесь установили 8-ядерный чип Helio P35. Доступен Honor будет в двух модификациях: 4/64 Гб по цене $127 и версия с 4/128 Гб обойдется в $169. Доступен аппарат в трех цветах: черный, синий и зеленый. Старт продаж намечен на 7 апреля.





Источник: toutiao



