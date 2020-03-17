Представлен бюджетный Moto E6s

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Уже давно прошли времена, когда мобильники Motorola задавали тон на рынке. На время компания прекратила рваться в премиум и практически находится в полумертвом состоянии. Но выпускать новинки Motorola не перестает и сегодня показала свое видение современного смартфона начального уровня. Был анонсирован Moto E6s, который в 2020 году выходит на рынок с ОС Android 9.0 Pie.





Аппарат получил IPS Max Vision дисплей диагональю 6,1 дюйма разрешением 1560х720 точек. Есть каплевидный вырез под 5-мегапиксельную фронтальную камеру.





В основе Moto E6s лежит восьмиядерный процессор Helio P22 с тактовой частотой 2,0 ГГц и видеоускорителем IMG PowerVR GE8320. Имеется 2 Гб оперативной памяти, флеш-модуль на 32 Гб, аккумулятор емкостью 3000 мАч, сканер отпечатков пальцев на задней панели и двойная основная камера 13 Мп + 2 Мп.





По своим характеристикам новинка во многом схожа с Moto E6 Plus, который был выпущен в середине прошлого года. Не совсем понятно, зачем компания пошла на выпуск Moto E6s, который лишен каких-либо преимуществ. Ценник на смартфон не объявлен, но ожидается, что в Индии за него будут просить $110, а в Европе он будет доступен за $120.

Источник: techradar







