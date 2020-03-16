Представлен бюджетный Nokia C2 Android Go Edition

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В линейке HMD Global модель Nokia C1 является одной из самых простых и недорогих. Этот аппарат ориентирован на тех, кому нужна обычная звонилка за минимальный прайс. Ожидать обновления этого смартфона можно было не ранее второй половины нынешнего года, ведь он увидел свет в декабре 2019 года. Но неожиданно сегодня компания выпустила преемника — Nokia C2 Android Go Edition.

По современным меркам вышел бюджетный аппарат начального уровня. Он компактный и работает на облегченной версии Android (Android 9 Pie Go Edition). Визуально Nokia C2 Android Go Edition выглядит дешево и архаично: пластиковый корпус и толстые рамки по периметру дисплея.

Экран 5,7 дюйма разрешением 1520х720 пикселей. Построен аппарат на неназванной модели процессора Unisoc с четырьмя процессорными ядрами с тактовой частотой 1,4 ГГц. Смартфон получил 1 Гб оперативной памяти, флеш-модуль на 16 Гб и аккумулятор емкостью 2800 мАч.

Фронтальная камера на 5 Мп и на тыльной стороне один датчик с аналогичным разрешением. Очень бюджетные решения, поэтому качество снимков будет соответствующее. Габариты Nokia C2 Android Go Edition составили 154,8х75,59х8,85 мм при весе 161 грамм.

Официальный ценник на аппарат не назван. Ожидается, что он будет в районе $70 — $100.

Источник: fonearena