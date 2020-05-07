Представлен чип Dimensity 1000+: улучшенная версия Dimensity 1000

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В ноябре прошлого года была представлена система на чипе Dimensity 1000, изготовленная по нормам 7-нанометровой технологии. Процессор получился достаточно удачным и производительным, что позволило Oppo Reno 3 Pro 5G вот уже несколько месяцев подряд возглавлять рейтинг AnTuTu самых мощных аппаратов среднего уровня.

Несмотря на то, что за прошедшие пять месяцев с дня анонса мы не видим массового перехода смартфонов средней руки на Dimensity 1000, MediaTek выпускает улучшенную версию этого чипа. На манер платформ Qualcomm, усовершенствованная модификация получает приставку Plus в названии. Но в отличие от американского чипмейкера здесь не пошли по пути наращивания частоты работы ядер и графики. Эти показатели остались неизменными, улучшения коснулись технологий, заточенных на оптимизацию и повышение стабильности работы чипа в целом.

Новый процессор стоит на «трех китах»: энергосбережение, производительность и улучшенные возможности экрана. Так, Dimensity 1000+ имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной версией чипа, среди которых поддержка дисплеев с частотой обновления 144 Гц.

Улучшения затронули модуль Rapid Response Engine, усовершенствовали движок Networking Engine для переключения между 4G и 5G сетями, а также систему HyperEngine 2.0, нацеленную на повышение производительности в играх.

Получил Dimensity 1000 + энергосберегающую технологию MediaTek 5G UltraSave, которая позволяет в среднем потреблять на 48% меньше энергии, чем это требуется конкурентам. Имеется функция, которая заточена на то, чтобы обеспечить низкую задержку работы во всех сценариях использования. Заявлена поддержка технологии MiraVision для повышения качества видео по части цветопередачи, контрастности, яркости и резкости. Причем работает она как на уровне «железа», так и на уровне софта.

В активе Dimensity 1000+ восемь процессорных ядер, четыре из которых Cortex-A77 с частотой 2,6 ГГц, а еще четыре — Cortex-A55, разогнанные до частоты 2 ГГц. Как и в базовой версии тут установили графический ускоритель ARM Mali-G77 MC9, нейронный движок APU 3.0 и модем 5G со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с.

Заявлена поддержка до 16 Гб оперативной памяти, флеш-накопителей UFS 2.1, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, одиночных камер до 80 Мп иди сдвоенных 32 Мп + 16 Мп. Первый смартфон с Dimensity 1000+ на борту выпустит компания iQOO, «дочка» Vivo. Но когда он дебютирует, неизвестно.

Источник: mediatek