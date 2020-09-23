Представлен чип Snapdragon 750G для мощных среднебюджетников

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Snapdragon 750G: мощное железо для субфлагманов

Qualcomm — один из уважаемых производителей чипов для смартфонов. Поставляет начинку для мобильных устройств еще с момента их зарождения и за это время достиг ощутимых высот. Правда, случаются у чипмейкера обострения «звездной болезни» и он почивает на лаврах. Поднатужится компанию в очередной раз заставила MediaTek, которая научилась делать достойные 5G-чипы в среднем классе.

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Поэтому Qualcomm пришлось позабыть про лень и начать «наводить порядок» в 700 серии Snapdragon. Она представила новую платформу Snapdragon 750G, которая найдет свое применение в смартфонах средней руки. Это чипсет с поддержкой сетей 5G, которую обеспечивает модем Snapdragon X52.

Новый чип изготовлен по нормам 8-нанометровой технологии, обладает 8 вычислительными ядрами Kryo 570 с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 619. По сравнению с Snapdragon 730G прирост производительности составил 20%, а графический чип добавил в мощности 10%.

Выбор в пользу Snapdragon 750G позволит смартфоностроителям предлагать в смартфонах 120-герцовые дисплеи разрешением FullHD+ и HDR10+, одиночные камеры разрешением до 192 Мп или сдвоенные до 32 Мп, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Предложили в новой платформе нейронный движок пятого поколения, который обеспечивает на 20% большую производительность при выполнении задач, заточенных на искусственный интеллект и машинное обучение. Фишка нейронного блока — функции шумоподавления, основанные на AI‑алгоритмах.

Заявлена поддержка HDR10, HLG, HEVC, кодеков H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VP8, VP9, портов USB 3.1, USB-C, NFC, технологий Qualcomm TrueWireless ™ Stereo, Qualcomm® aptX ™ Adaptive Audio, оперативной памяти до 12 Гб LPDDR4X и быстрой зарядки Quick Charge 4+.

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Qualcomm пообещала, что первый смартфон с Snapdragon 750G появится на рынке до конца года. Думаю, что никого не удивит то, что пионером будет Xiaomi и компания официально подтвердила свое намерение тут быть первой. Не на этот ли чип ранее намекала Xiaomi, обещая новинку в рамках серии Mi 10? Xiaomi Mi 10T Lite будет первым?

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Источник: pocketnow, theverge