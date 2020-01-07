Представлен датчик изображения OmniVision OV48C на 48 Мп

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Одним из популярных датчиков изображения в смартфонах 2019 года стал Sony IMX586 на 48 Мп. Его предпочли установить в своих устройствах такие компании как Samsung, Xiaomi, Huawei, OnePlus, Honor и прочие производители. Немало вышло моделей, которые получили сенсор с аналогичным разрешением, но от Samsung — ISOCELL Bright GW1.

Теперь ориентиры производителей сместились в сторону датчиков изображения на 64 Мп и 108 Мп. А тем временем другой игрок на рынке мобильных камер OmniVision выпустил свой датчик на 48 Мп OV48C. Сама компания утверждает, что ее новое творение обладает одним неоспоримым преимуществом над конкурентами.

В частности, речь идет о размере пикселя, который равен 1,2 мкм, тогда как у конкурентов этот показатель составляет 0,8 мкм. Чем больше размер пикселя, тем больше размер сенсора. В итоге, общий размер датчика OmniVision OV48C равен 1/1,3ʺ, тогда как у прочих модулей на 48 Мп он равен 1/2ʺ.

Это один из самых крупных мобильных сенсоров и это должно дать преимущество в качестве снимков, созданных в условиях плохого внешнего освещения. Еще одно преимущество OV48C — встроенный HDR с удвоенным усилением и преобразованием.

Датчик OmniVision оснащен 4-элементным цветным фильтром (Quad Bayer) и аппаратной коррекцией, которая может либо выводить изображения с полным разрешением 48 Мп, либо использовать пиксельное бинирование для 12 Мп изображений с эффективными пикселями разрешением 2,4 мкм.

Производитель декларирует 15 кадров в секунду разрешением 48 Мп при нулевой задержке, возможность писать видео 4К со скоростью 60fps, а также есть режим замедленной съемки: 1080р со скоростью 240 к/с и 720р со скоростью 360 к/с.

Образцы OmniVision OV48C уже доступны производителям, но вот когда появятся первые смартфоны с ним, информации нет.

Источники: omnivision, xda, gsmarena