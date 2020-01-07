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Представлен датчик изображения OmniVision OV48C на 48 Мп

07.01.2020 2715 6

Одним из популярных датчиков изображения в смартфонах 2019 года стал Sony IMX586 на 48 Мп. Его предпочли установить в своих устройствах такие компании как Samsung, Xiaomi, Huawei, OnePlus, Honor и прочие производители. Немало вышло моделей, которые получили сенсор с аналогичным разрешением, но от Samsung — ISOCELL Bright GW1.

 

Теперь ориентиры производителей сместились в сторону датчиков изображения на 64 Мп и 108 Мп. А тем временем другой игрок на рынке мобильных камер OmniVision выпустил свой датчик на 48 Мп OV48C. Сама компания утверждает, что ее новое творение обладает одним неоспоримым преимуществом над конкурентами.

 

Представлен датчик изображения OmniVision OV48C на 48 Мп – фото 1

 

В частности, речь идет о размере пикселя, который равен 1,2 мкм, тогда как у конкурентов этот показатель составляет 0,8 мкм. Чем больше размер пикселя, тем больше размер сенсора. В итоге, общий размер датчика OmniVision OV48C равен 1/1,3ʺ, тогда как у прочих модулей на 48 Мп он равен 1/2ʺ.   

 

Это один из самых крупных мобильных сенсоров и это должно дать преимущество в качестве снимков, созданных в условиях плохого внешнего освещения. Еще одно преимущество OV48C — встроенный HDR с удвоенным усилением и преобразованием.

 

Представлен датчик изображения OmniVision OV48C на 48 Мп – фото 2

 

Датчик OmniVision оснащен 4-элементным цветным фильтром (Quad Bayer) и аппаратной коррекцией, которая может либо выводить изображения с полным разрешением 48 Мп, либо использовать пиксельное бинирование для 12 Мп изображений с эффективными пикселями разрешением 2,4 мкм.

 

Производитель декларирует 15 кадров в секунду разрешением 48 Мп при нулевой задержке, возможность писать видео 4К со скоростью 60fps, а также есть режим замедленной съемки: 1080р со скоростью 240 к/с и 720р со скоростью 360 к/с.

 

Образцы OmniVision OV48C уже доступны производителям, но вот когда появятся первые смартфоны с ним, информации нет.

 

Источники: omnivision, xda, gsmarena

OmniVision OV48C OmniVision
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 6
 
факт
Вау, крутой на бумаге сенсор! Размер пикселя решает, лучше такой от омни, чем 64мп от сони или самсунга

но вот интересно, как он будет себя проявлять против 108 - это уже чуть покруче тема...
08.01.2020 12:00
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Александр
Это все на бумаге. А на деле не помню чтоб эти ребята что-то путное сделали.
08.01.2020 10:06
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Не скажу
Если он может снимать 48МП 15фпс, то получается это 8к? Типа 8000×6000, не?
08.01.2020 09:13
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fkn magic
ахринеть
08.01.2020 08:33
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Flare TV
Ну наконец годный датчик а то эти 108 МП от Самсунга дичь,а тут и размер сенсора большой и пикселей нормально соответственно и размер пикселя большой,омнивижн молодцы
08.01.2020 01:49
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INN
Вменяемый производительность который стремится к качеству а не количеству Мп. В любой фотосъёмке важно как в помещении снимает вина улице и сяома умеет фоткать.
08.01.2020 06:59
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Представлен датчик изображения OmniVision OV48C на 48 Мп