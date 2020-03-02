Представлен фитнес-браслет Realme Band

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Компания Realme расширила портфолио своих продуктов, представив свой первый фитнес-браслет Band. Новинка призвана составить конкуренцию трекерам Mi Band от Xiaomi на рынке Индии. Старт продаж намечен на 5 марта и тогда же будет объявлена цена на носимый гаджет.

Браслет выглядит как типичный представитель этого класса устройств: тонкий ремешок и небольшой прямоугольный дисплей. Здесь предпочли установить цветной LCD-экран диагональю 0,96 дюймов и разрешением 160х80 точек. Работает гаджет от аккумулятора емкостью 90 мАч и этого должно хватить на 6-9 дней работы.

Для подключения к смартфону есть Bluetooth-соединение, а зарядный коннектор USB-A спрятан под ремешок аналогично тому, как это решено в Huawei Band 4. Чтобы получить к нему доступ необходимо отстегнуть ремешок. Весит фитнес-трекер всего 20 грамм, и корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Realme Band умеет уведомлять о звонках и сообщениях, замерять пульс, считать пройденные шаги и сожженные калории, мониторить сон, а еще он следит за физической активностью пользователя и предлагает 8 типов тренировок.

Источник: gizmochina.com



