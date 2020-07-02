Представлен Honor 30 Lite: реинкарнация уже вышедших устройств

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Huawei/Honor так активно штампуют смартфоны, что просто диву даешься. Например, сегодня компания представила Honor 30 Lite — младший брат Honor 30. Но в целом родство только в названии, а по своей сути это другой аппарат. Но отнюдь не новый и является почти полной копией Huawei Enjoy 20 Pro и Huawei Enjoy Z. Анонсы одних и тех же устройств, но с разными именами, уже стали нормой для альянса Huawei/Honor.

Цена и характеристики

Цены на очередной клон такие: 6/64 Гб — $241, 6/128 Гб — $269 и за топовую модификацию с 8/128 Гб запросили $311.

Honor 30 Lite построен на базе чипа Dimensity 800, обладает дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей), частоту обновления довели до 90 Гц, отклика сенсорного слоя — 180 Гц. По нынешним временам основная камера смартфона не удивляет: 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (ширик, угол обзора 120 градусов, f/2.4) + 2 Мп (макросенсор).

Смартфон удостоился порта USB Type-C, фронталки на 16 Мп, сканера отпечатков пальцев на боковой грани, операционной системы Android 10 с надстройкой Magic UI 3.1. Емкость аккумулятора составила 4000 мАч и заряжается он от адаптера с быстрым питанием мощностью 22,5 Вт (до 100% за 90 минут). Особенно производитель на презентации акцентировал внимание на задней крышке, изготовленной из 9 слоев стекла и окрашенной в градиент.

Анонсом лайт-версии флагмана компания не ограничилась и сегодня показала Honor X10 Max, но о нем мы рассказали в отдельном материале.

Источник: mydrivers

Вопреки всему: Huawei смогла удержать лидерство на рынке смартфонов ﻿