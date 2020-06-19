Представлен Huawei Enjoy 20 Pro: хуавеевский конвейер неутомим

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Сегодня состоялась премьера Huawei Enjoy 20 Pro. Huawei мировой лидер в области 5G. Поэтому неудивительно, что треть смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения сходит с ее конвейера, а у себя на родине она лидер в этом сегменте. После флагманов, поддержку 5G стали получать менее дорогие устройства компании и Huawei Enjoy 20 Pro в числе них.

Характеристики

Новинка вышла достаточно небольшой по современным меркам: 160х75,32х8,35 мм. Лицевая панель отдана под 6,5-дюймовый экран разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц. В верхней части дисплея имеется капля-вырез, куда вместилась фронталка на 16 Мп. Построен смартфон на чипе Dimensity 800.

Тыльная крышка изготовлена из стекла и на выбор три расцветки: черная, синяя и серебристая. Здесь же установили систему из трех датчиков 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.4) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4). Huawei Enjoy 20 Pro получил порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и слот для двух симок. Дактилоскопический датчик вынесли на боковую грань.

Поставляется смартфон с батарейкой емкостью 4000 мАч и быстрой 22,5-ваттной зарядкой (60% за 30 минут), а также интерфейсом EMUI 10 на базе Android 10.

Сколько просят

Младшая версия Huawei Enjoy 20 Pro с 6/128 Гб памяти предлагается за $283, а за модификацию с 8/128 Гб предстоит отдать $325. Особо внимательные пользователи могут обратить внимание, что все перечисленные характеристики мы видели уже в другом аппарате — Huawei Enjoy Z. Но за него с 6/128 Гб памяти просят $266 и с 8/128 Гб — $308. Какой резон плодить однотипные решения, известно только Huawei.

Источник: mydrivers