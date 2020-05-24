Представлен Huawei Enjoy Z: 5G смартфон для молодежи

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Сегодня состоялась премьера Huawei Enjoy Z. Как и ожидалось, новинка стала самым доступным 5G-смартфоном компании, ориентированным на рынок Китая. Доля устройств с поддержкой сетей пятого поколения в Поднебесной растет и в апреле их поставки составили 16,38 млн единиц, а это 39,3% всех отгруженных мобильных аппаратов на рынок Китая.

Слоган новинки — «пусть молодые наслаждаются новыми технологиями». В арсенале Huawei Enjoy Z дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя 180 Гц, чип Dimensity 800, аккумулятор емкостью 4000 мАч и фронтальная 16-мегапиксельная камера. Сканер отпечатков пальцев установили на боковой грани.

Основная камера тройная с датчиками 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольная, f/2.4) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4) и есть быстрая 22,5-ваттная зарядка. Весит новинка 182 грамма и габариты корпуса составили 160х75,32х8,3 мм. Работает Huawei Enjoy Z под управлением фирменной оболочки EMUI 10.1 на основе Android 10, но сервисов Google нет.

В продажу смартфон поступит 1 июня и на выбор три модификации: 6/64 Гб — $238, 6/128 Гб — $266 и 8/128 Гб — $308.

Источник: mydrivers