Представлен Huawei P Smart S: не идеальный средний класс

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Huawei продолжает созидать на ниве смартфонов и сегодня представила очередную свою новинку. Ею стал смартфон Huawei P Smart S, который пополнил ряды моделей среднего класса компании. Увы, это очередное устройство компании, которое получило уже устаревшую аппаратную платформу и это явно не идет на пользу привлекательности смартфона.









Дисплей и камеры





Huawei P Smart S удостоился дисплея диагональю 6,3 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей) и в верхней его части по центру имеется капля-вырез для фронтальной 16-мегапиксельной камеры. Матрица тут OLED, что позволило интегрировать в нее сканер отпечатков пальцев. Для основной камеры приготовили набор из трех датчиков, где главный на 48-мегапикселей. Помогать ему призван широкоугольный модуль на 8 Мп и датчик глубины 2 Мп.





Железо





Базируется Huawei P Smart S на фирменном восьмиядерном чипе Kirin 710F с тактовой частотой 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G51 MP4. Оснастили смартфон 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, портом USB Type-C и 3,5 мм разъемом для наушников. Емкость батареи составила 4000 мАч и зарядка мощностью всего 10 Вт. В арсенале устройства адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, GPS-приемник и чип NFC.

Доступен Huawei P Smart S в черном и синем цветах, а ценник для рынка Европы составил 250 евро.





Источник: xataka







