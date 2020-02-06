Представлен Huawei Y7p или Huawei P40 Lite E

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Сегодня тихо без какой-либо шумихи Huawei представила в Таиланде свой новый смартфон — Huawei Y7p. Среди отличительных черт новинки стоит отметить емкий аккумулятор, дисплей с круглым отверстием под селфи-модуль и 48 Мп датчик в основной камере.





Новинка заключена в корпус с габаритами 159,81х76,13х8,13 мм и весит 173 грамма. В ее активе IPS-дисплей диагональю 6,39 дюйма разрешением 1560х720 точек, фирменный чип Kirin 710F, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 64 Гб.





Руководит работой Huawei Y7p фирменная оболочка EMUI 9.1 на основе Android Pie, имеется аккумулятор емкостью 4000 мАч, фронтальная 8 Мп камера со светосилой f/2.0, сканер отпечатков пальцев и тройная основная камера 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный датчик, f/2.4) + 2 Мп (f/2.4). Заявлена поддержка карт microSD, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и карт microSD.





На данный момент нет информации о стоимости и времени старта продаж Huawei Y7p. Ходят предположения, что в некоторых странах смартфон будет продаваться как Huawei P40 Lite E.





Источник: androidworld.it







