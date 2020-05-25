Представлен игровой Realme X50 Pro Player Edition

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Сегодня Realme устроила презентацию, в рамках которой представила сразу несколько новинок. Среди дебютантов оказался Realme X50 Pro Player Edition, который позиционируется как игровой смартфон, несмотря на то, что он получил ряд упрощений по сравнению с Realme X50 Pro, представленным в феврале нынешнего года.

Оснастили новинку AMOLED-матрицей диагональю 6,44 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Базируется он на флагманской платформе Snapdragon 865, обладает 6/8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 128 Гб постоянной UFS 3.0. Для создания селфи предложили два датчика на 16 Мп + 2 Мп.

Главное отличие Player Edition версии от Realme X50 Pro в системе камер на тыльной стороне. Здесь предложили четыре датчика 48 Мп (Sony IMX586) + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (монохромный) + 2 Мп (макрообъектив). Питает смартфон батарейка на 4200 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой (от 0 до 100% за 35 минут).

Есть поддержка Dolby Audio и Hi-Res Audio, Wi-Fi 6 и NFC, Bluetooth 5.1 и GPS, а также технология HyperBoost 3.0 для повышения игровой производительности. Чтобы обеспечить эффективный отвод тепла, между тыльной крышкой и аккумулятором имеется слой графита. Младшая версия Realme X50 Pro Player Edition с 6/128 Гб оценена в $420, вариант с 8/128 Гб стоит $462 и за 12/128 Гб просят $504.

Источник: bgr