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  • Представлен LG Folder 2: для тех, кто ностальгирует по классическим раскладушкам

Представлен LG Folder 2: для тех, кто ностальгирует по классическим раскладушкам

14.04.2020 148 2

Сейчас на рынке доминируют классические сенсорные лопаты, а вот раскладушки вещь олдскульная и диковинная. Motorola Razr 2019 и Samsung Galaxy Z Flip не в счет. Это экспериментальные модели с гибким дисплеем, не ориентированные на массового потребителя. LG решила поиграть на ностальгии ряда пользователей и выпустила LG Folder 2 — классическая раскладушка с двумя экранами и аппаратной кнопочной клавиатурой.

 

Представлен LG Folder 2: для тех, кто ностальгирует по классическим раскладушкам – фото 1

 

Раскладная кнопочная звонилка получила корпус с габаритами 107,9х55х18 мм в сложенном состоянии и весит он 128 грамм. На внутренней стороне расположился 2,8-дюймовый дисплей разрешением 320х240 точек, а на внешней имеется небольшой дополнительный монохромный экран диагональю всего 0,9 дюйма.

 

Представлен LG Folder 2: для тех, кто ностальгирует по классическим раскладушкам – фото 2

 

В LG Folder 2 установлен чип Snapdragon 210, имеется 1 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 8 Гб, аккумулятор емкостью 1470 мАч, скромная камера на 2 Мп и выделенная кнопка SOS, которая призвана совершить экстренный звонок на заданный номер телефона или отправить SMS с просьбой о помощи и сведениями о местонахождении.

 

Есть поддержка GPS, Bluetooth 4.1, Wi-Fi и 4G LTE. Прикупить LG Folder 2 можно будет с 17 апреля по цене $162.

 

Источник: fonearena

LG Folder 2
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Сергей
Тему с раскладушкой можно было обыграть гораздо интересней и по дизайну, и по начинке. А так эта раскладушка и даром не нужна, даже в комплекте с матрасом и подушкой!
14.04.2020 11:14
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Евгений Драгун
Я предполагаю, что с этим, куском гавна, скоро, будут ходить бомжи, т.к. LG, эту модель, придётся просто выкинуть на помойку !!!
14.04.2020 11:07
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Представлен LG Folder 2: для тех, кто ностальгирует по классическим раскладушкам