Представлен LG Folder 2: для тех, кто ностальгирует по классическим раскладушкам

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Сейчас на рынке доминируют классические сенсорные лопаты, а вот раскладушки вещь олдскульная и диковинная. Motorola Razr 2019 и Samsung Galaxy Z Flip не в счет. Это экспериментальные модели с гибким дисплеем, не ориентированные на массового потребителя. LG решила поиграть на ностальгии ряда пользователей и выпустила LG Folder 2 — классическая раскладушка с двумя экранами и аппаратной кнопочной клавиатурой.

Раскладная кнопочная звонилка получила корпус с габаритами 107,9х55х18 мм в сложенном состоянии и весит он 128 грамм. На внутренней стороне расположился 2,8-дюймовый дисплей разрешением 320х240 точек, а на внешней имеется небольшой дополнительный монохромный экран диагональю всего 0,9 дюйма.

В LG Folder 2 установлен чип Snapdragon 210, имеется 1 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 8 Гб, аккумулятор емкостью 1470 мАч, скромная камера на 2 Мп и выделенная кнопка SOS, которая призвана совершить экстренный звонок на заданный номер телефона или отправить SMS с просьбой о помощи и сведениями о местонахождении.

Есть поддержка GPS, Bluetooth 4.1, Wi-Fi и 4G LTE. Прикупить LG Folder 2 можно будет с 17 апреля по цене $162.

Источник: fonearena