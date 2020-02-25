Представлен LG Q51: посредственный смартфон задорого

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Выставку MWC 2020 отменили, но производители не намерены отказываться от демонстрации своих новинок. Они бомбардируют рынок новыми устройствами и в числе тех, кто показал свои новые модели — LG. Так, ранее компания представила обновления в рамках серии K, а теперь пришел черед для линейки Q.

Состоялась премьера LG Q51, который получил емкий аккумулятор и тройную камеру. Его оснастили 6,5-дюймовым IPS‑дисплеем разрешением HD+ с выемкой-каплей под 13 Мп фронтальную камеру. Аппаратную основу устройства составил восьмиядерный чип Helio P22 в связке с 3 Гб оперативной памяти. Работает LG Q51 под управлением Android 10 с фирменной надстройкой LG UI.

В активе смартфона флеш-накопитель вместимостью 32 Гб, сканер отпечатков пальцев на задней панели, тройная камера 13 Мп + 5 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (датчик глубины), стереодинамики и аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч. Есть модуль NFC, разъем USB Type-C и сам корпус защищен по военному стандарту MIL-STD-810G. Заявлена также звуковая система DTS:X 7.1.

На первых порах LG Q51 будет доступен только в Южной Корее по цене $260. Появится ли новинка за пределами домашнего рынка, неизвестно.

Источник: gizmochina.com