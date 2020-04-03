Представлен Moto G8 Power Lite

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У Motorola, ведомой Lenovo, не все ладится в смартфоностроении. Компания болтается где-то в конце списка лучших производителей мобильных устройств, а основные продажи приходятся на страны Латинской Америки. Motorola «уже не та», но это отнюдь не мешает ей с упорством самурая создавать новинки.





Очередное пополнение в ее рядах — Moto G8 Power Lite. Уже само название указывает на то, что это лайт-версия выносливого G8 Power. Радует, что упрощения не добрались до емкости аккумулятора и смартфон получил источник питания на 5000 мАч. Правда, быстрой зарядки нет — не по статусу эта фича этой модели.









Смартфон укомплектовали IPS‑дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением 1600х720 точек с соотношением сторон 20:9. Внутри установили чип Helio P35 с 4 Гб оперативной памяти и собственной предложили 64 Гб с возможностью ее расширения при помощи карт microSD до 256 Гб.





Разрешение фронтальной камеры Moto G8 Power Lite составило 8 Мп, а на тыльной стороне предложили три модуля: 16 Мп (PDAF, f/2.0) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Обладает смартфон сканером отпечатков пальцев, 3,5 мм разъемом для наушников, поддержкой Wi-Fi, GPS и Bluetooth 4.2. Из странных решений — стоковый Android 9.0 Pie.





Moto G8 Power Lite будет продаваться в странах Латинской Америке и в Европе по цене 169 евро.

Источник: tecnoblog







