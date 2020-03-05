Представлен Moto G8: смартфон без козырей

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В модельном ряду Motorola уже есть смартфоны G8 Plus, G8 Play и G8 Power. В перспективе стоит ждать анонс Moto G8 Power Lite, а сегодня компания представила центральную модель серии — Moto G8. Новинка с сегодняшнего дня доступна в Бразилии, а в течение ближайших недель она доберется до Латинской Америки, Азии, Австралии и Европы.

В арсенале Moto G8 есть 6,4-дюймовый дисплей разрешением 1560х720 точек, фронталка на 8-мегапикселей со светосилой f/2.2 и восьмиядерный процессор Snapdragon 665. Достаточно странных ход предложить HD+ разрешение, тогда как предшественник Moto G7 обладал дисплеем FullHD+.

Оснастили аппарат 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб постоянной, аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт и работает он под управлением Android 10. Ключевой акцент в новинке на основной камере. Ей достались три датчика изображения, где главный на 16 Мп с апертурой f/1.7, а дополняют его модуль для макросъемки на 2 Мп и 8 Мп широкоугольный сенсор.

Обладает Moto G8 портом USB Type-C, 3,5 мм разъемом для наушников, поддержкой Bluetooth 5.0 и сканером отпечатков пальцев на задней панели. В Бразилии за смартфон просят $245, а в Великобритании его будут продавать за 180 фунтов стерлингов.

Источник: phonearena.com