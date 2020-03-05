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Представлен Moto G8: смартфон без козырей

05.03.2020 526 2

В модельном ряду Motorola уже есть смартфоны G8 Plus, G8 Play и G8 Power. В перспективе стоит ждать анонс Moto G8 Power Lite, а сегодня компания представила центральную модель серии — Moto G8. Новинка с сегодняшнего дня доступна в Бразилии, а в течение ближайших недель она доберется до Латинской Америки, Азии, Австралии и Европы.

 

Представлен Moto G8: смартфон без козырей – фото 1

 

В арсенале Moto G8 есть 6,4-дюймовый дисплей разрешением 1560х720 точек, фронталка на 8-мегапикселей со светосилой f/2.2 и восьмиядерный процессор Snapdragon 665. Достаточно странных ход предложить HD+ разрешение, тогда как предшественник Moto G7 обладал дисплеем FullHD+.

 

Представлен Moto G8: смартфон без козырей – фото 2

 

Оснастили аппарат 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб постоянной, аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт и работает он под управлением Android 10. Ключевой акцент в новинке на основной камере. Ей достались три датчика изображения, где главный на 16 Мп с апертурой f/1.7, а дополняют его модуль для макросъемки на 2 Мп и 8 Мп широкоугольный сенсор.

 

Представлен Moto G8: смартфон без козырей – фото 3

 

Обладает Moto G8 портом USB Type-C, 3,5 мм разъемом для наушников, поддержкой Bluetooth 5.0 и сканером отпечатков пальцев на задней панели. В Бразилии за смартфон просят $245, а в Великобритании его будут продавать за 180 фунтов стерлингов.

 

Источник: phonearena.com

Moto G8 Moto
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Макс Дум
Капец, ну это топ за чьи-то деньги :D
Вообще не о чем.
05.03.2020 22:59
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explosiveua
так и живем
видишь анонс реалми и заряженный 6 про с ценником в 240 баксов и это.. за те же 240
:D
05.03.2020 21:55
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Представлен Moto G8: смартфон без козырей