Представлен Motorola Edge +: флагман за $1000 с поддержкой видео 6К

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За последние несколько лет Motorola подрастеряла авторитет производителя доступных и хороших смартфонов. На фоне падения спроса компания сделала перерыв с выпуском флагманов, чтобы с новой силой заявить о себе новинкой — Motorola Edge +. Вчера был представлен Motorola Edge +, который предложил почти все, чем должен обладать современный флагман.





Своей новинкой производитель идет ва-банк, установив изогнутый OLED-дисплей, который по бокам загнут под углом 90 градусов. Его диагональ составила 6,7 дюйма при разрешении FullHD+ и частоте обновления 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроили в экран.





Под «капотом» Motorola Edge+ трудится восьмиядерная SoC Snapdragon 865 и есть модем Snapdragon X55. Здесь предложили 12 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5 и флеш-модуль на 256 Гб UFS 3.0. За автономность работы отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой TurboPower. Батарейку можно зарядить без проводов на мощности 15 Вт и смартфон получил поддержку обратной зарядки (5 Вт).









В круглое отверстие в дисплее вписали 25 Мп фронталку со светосилой f/2.0 и на тыльной стороне установили четыре модуля, где главный датчик на 108 Мп с OIS и диафрагмой f/1.8. Дополняют его ширик на 16 Мп, телеобъектив разрешением 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом и ToF-датчик. Неожиданная фича — видеосъемка в формате 6К. А еще обещан самый продвинутый в индустрии стабилизатор при съемке 6К-видео.









Работает Motorola Edge+ под управлением Android 10 с фирменным интерфейсом My UX. Есть поддержка GPS, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.1, в наличии 3,5 мм аудиоразъем и стереодинамики. Весит новинка 203 грамма и габариты корпуса составили 161,01х71,38х9,6 мм. Продаваться Motorola Edge+ будет с 14 мая и приобрести его можно будет только у американского телекоммуникационного оператора Verizon по цене $999,99.

Источник: cnn







