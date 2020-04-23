Представлен Motorola Edge: упрощенный вариант Motorola Edge +

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Помимо флагмана Motorola Edge + вчера состоялась премьера более доступной модели Motorola Edge. По сути это лайт-вариант Plus-версии, в которой есть целый ряд упрощений, а все для того, чтобы ценник снизить до отметки 599 евро ($646), тогда как за флагман просят внушительные $1000.

Как и премиальный собрат, Motorola Edge может похвастаться изогнутым 6,7-дюймовым 10-битным OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и встроенным в него дактилоскопическим датчиком. Разрешение FullHD+ и на месте круглое отверстие для 25 Мп фронтальной камеры.

Вместо Snapdragon 865 здесь предложили Snapdragon 765 и скромные 6 Гб оперативки, тогда как Plus-версии досталось 12 Гб ОЗУ LPDDR5. Постоянной памяти 128 Гб и на тыльной стороне установили сенсоры на 64 Мп + 8 Мп (телеобъектив, 2-кратный оптический зум) + 16 Мп (широкоугольный) + ToF.

Motorola Edge укомплектовали батарейкой на 4500 мАч и есть быстрая 18-впаттная зарядка. А вот поддержку беспроводной и реверсивной зарядки было решено не предлагать. Есть тут адаптеры Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC и 3,5 мм разъем для наушников. Чего лишился смартфон так это стереодинамиков и поддержки 6К видеосъемки.

Источник: gizchina