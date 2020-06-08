Представлен Motorola One Fusion +: долгожитель на Snapdragon 730

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Motorola продолжает бомбить рынок новинками. Так, на прошлой неделе состоялась премьера Moto G Fast и Moto E, а уже сегодня день анонса Motorola One Fusion +. В нем компания взяла на вооружение актуальные тенденции на рынке и пытается вгрызться в средний сегмент.

Шаблонный дизайн

В плане дизайна нет ничего нового, все знакомо. Небольшие, но заметные рамки вокруг дисплея, выдвижная фронтальная камера и классическое исполнение основной камеры. В попытке сэкономить, тыльную панель изготовили из пластика, но не забыли предложить фирменную черту устройств Motorola — водоотталкивающее покрытие.

Какие характеристики

Motorola One Fusion + получил 6,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 2340х1080 точек, процессор Snapdragon 730, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб энергонезависимой. Сильная сторона устройства — аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой TurboPower мощностью 18 Вт.

Что по камерам

В основе селфи-камеры установлен датчик на 16 Мп со светосилой f/2.0 и на тыльной стороне предложили набор из четырех модулей: 64 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 5 Мп (макросъемка, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.2). Поставляется Motorola One Fusion + с предустановленной ОС Android 10 и фирменной оболочкой, есть порт USB Type-C, адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.

В Европе смартфон будут предлагать по цене 299 евро или $338.

Источник: phonearena

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