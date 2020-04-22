Представлен Nubia Play 5G: упрощенный вариант игрового Red Magic 5G

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Nubia продолжает созидать на ниве игровых смартфонов. Сегодня она представила очередной геймерский мобильник, но под своей маркой — Nubia Play 5G. Но в отличие от устройств «дочки» Red Magic речь о максимальной мощности не идет. Вместо флагманского чипа тут предпочли установить лидера серии 700 Snapdragon.









Nubia Play 5G оснастили 6,65-дюймовым экраном разрешением 2340х1080 точек и частотой обновления 144 ГГц. Это второй после Red Magic 5G смартфон, обладающий дисплеем с такой частотой. Матрица здесь AMOLED что и позволило интегрировать в нее сканер отпечатков пальцев.





В основе смартфона стоит чипсет Snapdragon 765G, состоящий из 8 процессорных ядер Kryo 475 с пиковой частотой 2,4 ГГц и графического ускорителя Adreno 620. Есть и 5G-модем, который позволит Nubia Play 5G работать в сетях пятого поколения.









За игровую направленность новинки отвечает система жидкостного охлаждения, стереодинамики и сенсорные курки на торцах. Обладает смартфон фронталкой на 12-мегапикселей и четверной камерой на тыльной стороне 48 Мп (Sony IMX582) + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макрообъектив). Продолжительное время работы призван обеспечить аккумулятор емкостью 5100 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. Руководит работой устройства фирменная прошивка Nubia UI 8.0 на основе Android 10.





Есть поддержка NFC, Bluetooth 5, GPS и Wi-Fi. В Китае Nubia Play 5G поступит в продажу 24 апреля в трех модификациях: 6/128 Гб — $339, 8/128 Гб — $381, 8/256 Гб — $424.

Источник: toutiao



