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Пока одни компании уже показали свои флагманы, Oppo находится на низком старте перед анонсом Find X2. А сейчас предпочитает разогревать аудиторию рассказами о том, каким будет премиальный продукт, а также выпускает доступную новинку. Сегодня был официально представлен Oppo A31.





Какой-то яркой и выделяющей черты, гаджет не получил. Это крепкий доступный аппарат с заявкой на хорошую автономность. В его активе дисплей диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+ (1600х720 точек) и каплевидной выемкой для фронтальной камеры на 8-мегапикселей.





Базируется Oppo A31 на восьмиядерном чипе Helio P35 в связке с 4 Гб оперативной памяти. В активе смартфона флеш-накопитель на 128 Гб, аккумуляторная батарея емкостью 4230 мАч, сканер отпечатков пальцев, порт microUSB и тройная тыльная камера 12 Мп + 2 Мп (портретный датчик) + 2 Мп (макросъемка).





Работает смартфон под управлением фирменной оболочки ColorOS 6.1 на базе Android 9 Pie, а также заявлена поддержка Bluetooth 5.0. Ценник на Oppo A31 завышен — $190.





Источник: 91mobiles.com