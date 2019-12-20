Представлен Oppo A91 с AMOLED-экраном и квадрокамерой

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Сегодня без какой-либо помпезной презентации компания Oppo пополнила свою А-серию двумя новинками. О Oppo A8 мы уже рассказали, а теперь пришел черед познакомиться с Oppo A91, который в отличие от другого сегодняшнего дебютанта получил OLED‑дисплей со встроенным в него сканером отпечатков пальцев, квадрокамеру и быструю зарядку.









Новинка заключена в корпус толщиной 7,9 мм, который весит 172 грамма. На передней панели установлен AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей с соотношением сторон 20:9.









Построен Oppo A91 на базе восьмиядерного процессора Helio P70 в связке с 8 Гб оперативной памяти. Оснащен смартфон флеш-накопителем вместимостью 128 Гб, аккумуляторной батареей емкостью 4025 мАч с технологией быстрой зарядки мощностью 30 Вт (50% за полчаса). Работает он под управлением фирменного интерфейса ColorOS 6.1 на основе ОС Android 9.0 Pie.









На передней панели находится селфи-камера на 16-мегапикселей и на тыльную сторону вынесен модуль с четырьмя датчиками 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный, угол обзора 119 градусов) + 2 Мп (макрообъектив) + 2 Мп. Обладает Oppo A91 портом USB Type-C, 3,5 мм аудиоразъемом для наушников, GPS-приемником и беспроводными адаптерами Bluetooth 5.0, Wi-Fi и есть поддержка 4G VoLTE.





В Китае смартфон поступит в продажу 26 декабря и просить за него станут $285.





Источник: vn.trangcongnghe.com



