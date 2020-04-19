Представлен Oppo Find X2 Lite: средний класс с 5G

1124

Чуть больше месяца назад состоялась премьера флагманов Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro. Ранее в эту серию входили прорывные и технологически уникальные аппараты. Но в этом году стратегия изменилась и чего-то необыкновенного новинки не предложили. А еще смартфоны вышли дорогими и ценник в Европе на младшую модель составил 999 евро, а на «прошку» — 1199 евро.

В попытке предложить компромисс по цене и характеристикам, компания выпустила Oppo Find X2 Lite, который упростили по большинству параметров. За сумму в районе 500 евро предлагается к покупке смартфон на базе чипа Snapdragon 765G с 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гб.

Питает аппарат аккумулятор емкостью 4025 мАч и есть поддержка быстрой 30-ваттной зарядки. Отображать информацию призван OLED-экран диагональю 6,4 дюйма разрешением 2400х1080 точек и сюда же интегрировали сканер отпечатков пальцев.

В верхней части дисплея есть каплевидный вырез для 32-мегапиксельной селфи-камеры со светосилой f/2.0. Основная камера получила четыре сенсора, где главный на 48 Мп с диафрагмой f/1.7, а его дополняют ширик на 8 Мп и парочка датчиков на 2 Мп каждый для анализа глубины и монохромных снимков.

Oppo Find X2 Lite получил адаптеры Bluetooth 5.1, Wi-Fi, чип NFC и GPS-приемник. Габариты корпуса составили 160,3х74,3х7,96 мм при весе 180 грамм. Работает новинка под управлением фирменного интерфейса ColorOS 7 на основе Android 10.

Источник: gizchina