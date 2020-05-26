Представлен процессор Exynos 880 для 5G-середнячков

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Samsung официально представила свой новый процессор Exynos 880. Это третий после Exynos 980 и Exynos 990 чип, который получил интегрированный 5G-модем. Новый процессор ориентирован на устройства среднеценового сегмента и пионером с ним на борту стал Vivo Y70s.

Чипсет Exynos 880 изготовлен по нормам 8-нанометрового техпроцесса FinFET и обладает восемью вычислительными ядрами: секстет Cortex-A55 с пиковой частотой 1,8 ГГц и парочка высокопроизводительных ядер Cortex-A77, разогнанных до 2,0 ГГц. Чип получил видеоускоритель Mali-G76 MP5 и нейронный блок NPU, предназначенный для ускорения задач, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом.

Одна из фишек чипа — интегрированный 5G-модем NR, который обеспечивает скорость передачи данных до 1,28 Гбит/с и загрузки — до 2,55 Гбит/с. Заявлена поддержка Bluetooth 5.0, экранов разрешением 2520х1080 пикселей (FullHD+), оперативной памяти стандарта LPDDR4x, Wi-Fi 802.11ас, флеш-накопителя eMMC 5.1 и UFS 2.1, одиночных датчиков до 64 Мп или сдвоенных камер разрешением 20 Мп каждая.

По своим характеристикам Exynos 880 очень схож с Exynos 980, но у старшего собрата выше частота работы ядер (2,2 ГГц), а еще он позволяет устанавливать 108 Мп датчик изображения и дисплей разрешением 3360х1440 точек.

Источник: mydrivers