Представлен простой смартфон LG W10 Alpha

1123

LG продолжает показывать свои новинки. Следом за новыми аппаратами K-серии, компания представила еще одну модель, которую следует отнести к сегменту бюджетных и начального уровня устройств. Новинкой стал смартфон LG W10 Alpha и на данный момент он будет продаваться только на территории Индии. О перспективах его появления на глобальном рынке ничего не говорится.





Внешне это типичный современный мобильник, который получил дисплей с каплей-вырезом. Основная камера имеет в своем арсенале только один датчик и его вписали в один модуль со светодиодной вспышкой. Бюджетность новинки прослеживается в отсутствии сканера отпечатков пальцев.





Обладает LG W10 Alpha дисплеем диагональю 5,71 дюйма разрешением HD+, чипом Spreadtrum SC9863, 3 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 32 Гб, фронтальной камерой на 8 Мп и датчик с аналогичным разрешением установлен на тыльной стороне.









Корпус смартфона выполнен из пластика и внутри скрывается аккумуляторная батарея емкостью 3450 мАч. Есть поддержка GPS, Bluetooth 4.1 и руководит работой устройства операционная система Android 9.0 Pie. Доступен LG W10 Alpha только в черном цвете. Увы, в плане ценообразования LG продолжает устанавливать завышенные ценники. LG W10 Alpha оценили в $139.





Источник: gizchina.com







