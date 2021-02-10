Представлен Redme 9 Activ или еще одно прочтение Redmi 9C

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Даешь больше дешевых и однотипных смартфонов

В прошлом месяце состоялась премьера Redmi 10 и Redmi 10 Prime для рынка Индии. Но компания решила, что еще не все сделано для серии Redmi 9 и неожиданно вывела на рынок Индии Redme 9 Activ, который стал своеобразной вариацией Redmi 9C, предложив топовую версию с большим объемом памяти, но урезав количество датчиков на задней панели.

Его продажи стартую 24 сентября и за версию с 4/64 Гб запросили $129, а модификация с 6/128 Гб памяти обойдется в $149.

Redmi 9 Activ предлагает 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ (1600х720 точек). Бюджетность новинки прослеживается в каплевидной выемке под фронтальную камеру, которая уступила место круглой выемке. Построен гаджет на восьмиядерном чипе Helio G35 и питает его аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт.

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Поставляется Redmi 9 Activ со сканером отпечатков пальцев на задней панели, фронталкой на 5 Мп и двойной основной камерой 13 Мп + 2 Мп. Работает смартфон под управлением Android 11 с оболочкой MIUI 12.

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Источник: pricebabа