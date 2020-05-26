Представлен Redmi 10X 4G: антикризисный Redmi Note 9 для рынка Китая

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Помимо Redmi 10X и Redmi 10X Pro с поддержкой сетей пятого поколения, компания показала 4G-версию Redmi 10X, который по факту стал ничем иным как китайской вариацией Redmi Note 9, но с большим объемом памяти и без чипа NFC.

Характеристики





Смартфон получил 6,53-дюймовый IPS-экран разрешением FullHD+ (2340х1080 пикселей) в верхний левый угол которого врезана фронтальная 13-мегапиксельная камера со светосилой f/2.25. Аппаратная основа — Helio G85 с тактовой частотой 2,0 ГГц и графикой Mali-G52 MC2.

Redmi 10X с поддержкой 4G оснастили 4/6 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 128 Гб, аккумулятором емкостью 5020 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой (в комплекте блок на 22,5 Вт) и обратной зарядкой на 9 Вт. Основная камера четверная: 48 Мп (f/1.79) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4).

Что по цене





Оснастили смартфон сканером отпечатков пальцев на тыльной стороне, 3,5 мм разъемом для наушников и фирменной оболочкой MIUI 11 с перспективой обновиться до MIUI 12 до конца июня. В Китае Redmi 10X 4G поступил в продажу уже с сегодняшнего дня. На выбор две версии: 4/128 Гб — $140 и 6/128 Гб — $168. Для сравнения на глобальном рынке Redmi Note 9 с 4/128 Гб памяти предлагается за $249.

Источник: mydrivers



