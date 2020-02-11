Представлен Redmi 8A Dual и два портативных аккумулятора Redmi

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Сегодня в Индии компания Redmi устроила ивент MorePowerToRedmi, в рамках которого показала свои новинки. Были предсказания, что сегодня состоится дебют Redmi 9A, но этого не произошло. А случилась премьера Redmi 8A Dual, как показатель того, что компания плодит зоопарк практически однотипных устройств с минимальными отличиями.









Главное отличие Dual-версии от обычной — основная камера. Если Redmi 8A обладает одиночным 12 Мп датчиком Sony IMX363, то Redmi 8A Dual получил два сенсора на 13 Мп + 2 Мп. А еще компания решила поиграть с расцветками, предложив на выбор три цвета: белый, синий и серый. Тыльная крышка текстурная и обладает водоотталкивающим покрытием P2i.





Redmi 8A Dual оснащен 6,22-дюймовым экраном разрешением HD+, 8-ядерным чипом Snapdragon 439, 2/3 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 32 Гб. В арсенале устройства фронталка на 8 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч, порт USB Type-C и реализована поддержка быстрой 18-ваттной зарядки. Но в комплекте идет зарядный блок на 10 Вт и смартфон лишен сканера отпечатков пальцев.









Работает аппарат под управлением MIUI 11 на основе Android 9.0 Pie. В продажу он поступит 18 февраля по цене $91 за версию 2/32 Гб и $98 за модификацию с 3/32 Гб памяти.









Среди сегодняшних дебютантов оказались и два портативных аккумулятора Redmi емкостью 10000 мАч и 20000 мАч. Оба заключены в корпус из поликарбоната, есть два порта USB-A, разъемы microUSB и USB-C. Версия на 10000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт, а старший собрат способен заряжать устройства на мощности 18 Вт. Оценили новинки в $11 и $21 соответственно.





Источник: fonearena.com







