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Представлен Redmi 8A Dual и два портативных аккумулятора Redmi

11.02.2020 2673 1

Сегодня в Индии компания Redmi устроила ивент MorePowerToRedmi, в рамках которого показала свои новинки. Были предсказания, что сегодня состоится дебют Redmi 9A, но этого не произошло. А случилась премьера Redmi 8A Dual, как показатель того, что компания плодит зоопарк практически однотипных устройств с минимальными отличиями.

 

Представлен Redmi 8A Dual и два портативных аккумулятора Redmi – фото 1


Главное отличие Dual-версии от обычной — основная камера. Если Redmi 8A обладает одиночным 12 Мп датчиком Sony IMX363, то Redmi 8A Dual получил два сенсора на 13 Мп + 2 Мп. А еще компания решила поиграть с расцветками, предложив на выбор три цвета: белый, синий и серый. Тыльная крышка текстурная и обладает водоотталкивающим покрытием P2i.


Redmi 8A Dual оснащен 6,22-дюймовым экраном разрешением HD+, 8-ядерным чипом Snapdragon 439, 2/3 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 32 Гб. В арсенале устройства фронталка на 8 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч, порт USB Type-C и реализована поддержка быстрой 18-ваттной зарядки. Но в комплекте идет зарядный блок на 10 Вт и смартфон лишен сканера отпечатков пальцев.

 

Представлен Redmi 8A Dual и два портативных аккумулятора Redmi – фото 2


Работает аппарат под управлением MIUI 11 на основе Android 9.0 Pie. В продажу он поступит 18 февраля по цене $91 за версию 2/32 Гб и $98 за модификацию с 3/32 Гб памяти.

 

Представлен Redmi 8A Dual и два портативных аккумулятора Redmi – фото 3


Среди сегодняшних дебютантов оказались и два портативных аккумулятора Redmi емкостью 10000 мАч и 20000 мАч. Оба заключены в корпус из поликарбоната, есть два порта USB-A, разъемы microUSB и USB-C. Версия на 10000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт, а старший собрат способен заряжать устройства на мощности 18 Вт. Оценили новинки в $11 и $21 соответственно.


Источник: fonearena.com



Redmi 8A Dual Redmi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Илья
Ало ёпт, 363 сенсор стоит только в индийской версии, которую нереально купить. А в китайской и глобалки стоит та же параша, что и в 7а
11.02.2020 16:26
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Представлен Redmi 8A Dual и два портативных аккумулятора Redmi