Представлен Redmi Note 9: новый чип, переработанный дизайн и NFC

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Сегодня Xiaomi представила новинку под брендом Redmi. Это Redmi Note 9, ставшая центральной моделью одноименной линейки. Она обладает симпатичным экстерьером, емкой батарейкой, пятью камерами и технологией быстрой зарядки. Но обо всем по порядку.

Перед нами классическая «лопата» и в лучших традициях современных смартфонов она выполнена из стекла. Создан аппарат с оглядкой на устройства Huawei и во многом повторяет черты прочих моделей серии Redmi Note 9. Но с двумя существенными отличиями — сканер отпечатков пальцев перенесли на заднюю панель ниже квадратного модуля основной камеры, а «кругляшок» с фронталкой сдвинули в верхний левый угол. Сама площадка тыльной камеры сильно выпирает и это не самое удачное решение.

Redmi Note 9 предлагает солидные 6,53 дюйма и разрешение матрицы составило 2340х1080 точек. Смартфон будет доступен в двух версиях: 3/64 Гб и 4/128 Гб.

Здесь заявлен чип Helio G85 и это дебют для него. Он очередная заявка MediaTek избавиться от имиджа производителя бюджетных и заведомо проигрышных Qualcomm решений. Впрочем, несмотря на все заявления компании найдется немало тех, для кого сам факт наличия чипа от MediaTek разочарует и станет поводом отправить новинку «в топку».

Helio G85 восьмиядерное решение и позиционируется как игровое решение на каждый день. В его состав входят два кластера ядер, где первый объединил шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55, а второй — дуэт Cortex-A75 с пиковой частотой 2,0 ГГц. По итогам забега в AnTuTu чип набирает 205 946 «попугаев» и это на 21% больше, чем результат Snapdragon 665.

Из приятных и очевидных достоинств Redmi Note 9 стоит отметить аккумулятор емкостью 5020 мАч, быструю зарядку мощностью 18 Вт, ИК-порт, нано-покрытие с защитой от брызг, отдельный слот для карт microSD и чип NFC. У смартфона фронтальная камера на 13 Мп и на задней панели установили четыре модуля: 48 Мп + 8 МП (широкоугольный) + 2 Мп (портретный) + 2 Мп (макросъемка).

За $199 предлагает к покупке версия Redmi Note 9 с 3/64 Гб и за $249 можно прикупить модификацию с 4/128 Гб. Это рекомендованная цена и на разных рынках она может немного отличаться.

Технические характеристики Redmi Note 9:





Программная платформа: Android 10, MIUI 11

GSM B2/B3/B5/B8, CDMA BC0/BC1/BC6/BC10, WCDMA 1/2/4/5/8, TD-SCDMA 34/39, LTE-TDD 38/40/41, LTE-FDD 1/3/4/5/7/8/20/28

Дисплей: 6,53”, 2340х1080 пикселей, 19,5:9, Gorilla Glass 5, контрастность 1500:1, NTSC 84%, яркость 450 нит

Платформа: Helio G85 (8 ядер, до 2,0 ГГц), 64 бит, 12 нм

Графический процессор: ARM G52 MC2, 1000 МГц

Оперативная память: 3/4 Гб, LPDDR4X

Флеш-память: 64/128 Гб, UFS 2.1

nanoSIM, для двух карт, независимый слот для microSD до 512 Гб

Аккумулятор: Li-Ion 5020 мАч, быстрая зарядка 18 Вт (в комплекте зарядный блок на 22,5 Вт), проводная обратная зарядка 9 Вт

Фронтальная камера: 13 Мп, f/2.25

Основная камера: четыре датчика, 48 Мп (1/2ʺ, f/1.79, 6Р)﻿ + 8 Мп (широкоугольный, угол захвата 118 градусов, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4), 6 линз, PDAF

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac), 2х2 MU-MIMO, Bluetooth 5.0, USB Type-C, ИК-порт, NFC

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Дополнительно: датчик отпечатка пальца, Face Unlock

Размеры: 162,3х77,2х8,9мм

Вес: 199 грамм

Цвета: серый, зеленый и белый