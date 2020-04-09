Представлен Samsung Galaxy A21 с Helio P35 и батарейкой на 4000 мАч

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Вчера Samsung представила в США сразу пять смартфонов из A-серии Galaxy. Двое из дебютантов — это 5G-версии Galaxy A51 и Galaxy A71, чьи 4G-версии увидели свет в декабре прошлого года. Также на рынок Америки пришли Galaxy A11, представленный в марте нынешнего года и бюджетный Galaxy A01, анонс которого состоялся в декабре прошлого года.

А вот Samsung Galaxy A21 стал действительно новым устройством, которое пополнило ряды недорогих аппаратов компании. Ему достался 6,5-дюймовый Infinity-O экран разрешением HD+, 3 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 32 Гб с возможностью его расширения посредством карт microSD до 512 Гб.

Базируется смартфон на восьмиядерном процессоре Helio P35, обладает аккумулятором емкостью 4000 мАч с быстрой 15-ваттной зарядкой, операционной системой Android 10 с надстройкой OneUI 2.0, фронталкой на 13 Мп и основной камерой с четырьмя модулями: 16 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросъемка).

Старт продаж Samsung Galaxy A21 запланирован на лето и оценили его в $249. Также стало известно, что в США Samsung Galaxy A11 намерены продавать за $180, за Galaxy A01 запросили $110, 5G-версия Galaxy A51 на чипе Exynos 980 будет доступна за $400 и Galaxy A71 5G с Snapdragon 765G будут продавать по цене $600.

Источник: 91mobiles