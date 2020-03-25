Представлен складной Royole FlexPai 2

1217

В начале прошлого года сеть облетела новость, что никому не известная компания Royole обскакала признанных грандов, первой выпустив складной смартфон — FlexPai. Тогда молодой стартап амбициозно заявлял, что они создали первый коммерческий аппарат в мире с гибким дисплеем и являются «первой в мире крупномасштабной линией массового производства устройства с гибким дисплеем». Правда, смартфон так и не поступил в продажу, забуксовав на стадии приема предзаказов.

Но этот факт не мешает Royole твердить, что Samsung Galaxy Fold отнюдь не является первым складным смартфоном. А еще сегодня компания представила второе поколение складного аппарата — FlexPai 2. Естественно, что ключевой акцент был сделан на гибком дисплее третьего поколения, который с успехом прошел испытание на 200 тысяч сгибаний. Сам производитель называет это «передовым уровнем в отрасли».

Речь идет о матрице Cicada Wing диагональю 7,8 дюйма с соотношением сторон 4:3 и панель предлагает улучшенные характеристики по яркости, контрастности, углам обзора и цветопередаче. Производитель заявил, что производство гибких экранов достигло того уровня, когда они могут поставлять их сторонним компаниям и в будущем планирует предложить больше различных типов гибких панелей. Ожидается, что компания ZTE выпустит свой складной аппарат с гибким дисплеем от Royole.

В плане технического оснащения FlexPai 2 настоящий флагман 2020 года: Snapdragon 865, оперативная память LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.0 и поддержка сетей 5G. Устройство получило стереодинамики и четыре датчика изображения.

В планах выход FlexPai 2 во втором квартале нынешнего года. Тогда же компания должна раскрыть все его характеристики и цену.

Источник: mydrivers