Представлен смартфон Blackview BV6900 и камера ночного видения Blackview NVC-02

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Китайская компания Blackview, которая специализируется, прежде всего, на выпуске защищенных смартфонов, недавно представила модель Blackview BV6900 «Transformer». Позиционируется он как недорогой и неубиваемый смартфон с продолжительным временем работы и достойными камерами.

Как и большинство устройств этого производителя, Blackview BV6900 получил защиту от воды и пыли по классу IP68/IP69K, а также сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810G. В его активе 5,84-дюймовый дисплей разрешением 2280х1080 точек, фронталка на 16 Мп, аккумулятор емкостью 5580 мАч и основная квадрокамера, где два датчика на 16 Мп и 8 Мп.

Базируется аппарат на Helio P25, обладает 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной, NFC и сканером отпечатков пальцев, быстрой 18-ваттной зарядкой и беспроводной на 10 Вт. Только с 19 по 31 мая Blackview BV6900 доступен с 33% скидкой за $199,99.

Кроме того, ассортимент продуктов компании пополнился камерой ночного видения NVC-02, которая подключается к смартфону при помощи USB Type-C разъема. В ее основе лежит чувствительный cmos-датчик Sony® STARVIS IMX291, который позволяет писать видео разрешением 1080р и 720р. При желании камеру можно закрепить практически где угодно для получения кадров с различных ракурсов. Только в рамках предзаказа камеру ночного видения NVC-02 можно приобрести за $39,90.

Купить Blackview BV6900

Купить Blackview NVC-02