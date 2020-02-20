Представлен Sony Xperia L4 с тройной камерой и NFC

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Линейка L — это тот минимум, которым по мнению Sony, будет комфортно пользоваться. Sony Xperia L3 был самым бюджетным решением компании в прошлом году, ориентированным на тех, кто хочет смартфон Sony, но не готов платить за него много. Сегодня эта модель обрела преемника — Sony Xperia L4, который также полон компромиссов.









От флагманов тут дисплей с соотношением сторон 21:9 и тройная камера, но при этом предложили каплевидный вырез под фронталку и чип от MediaTek. И это тот же самый процессор, который предлагал Xperia L3. На лицевой панели установили экран диагональю 6,2 дюйма разрешением 1680х720 пикселей и в небольшую выемку вписали селфи-камеру на 8-мегапикселей.









В основе смартфона лежит восьмиядерный чип Helio P22 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Имеется 3 Гб оперативной памяти, 64 Гб постоянной, дактилоскопический датчик на боковой грани, аккумуляторная батарея емкостью 3580 мАч и тройная основная камера 13 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (ультраширокоугольный) + 2 Мп (датчик глубины).





Предложили быструю зарядку, 3,5 мм разъем для наушников и операционную систему Android 9. Есть поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi и NFC. В продажу Sony Xperia L4 поступит в апреле и рекомендованная розничная цена 199 евро.





Источник: computerbild.de