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Представлен Sony Xperia L4 с тройной камерой и NFC

20.02.2020 1077 2

Линейка L — это тот минимум, которым по мнению Sony, будет комфортно пользоваться.  Sony Xperia L3 был самым бюджетным решением компании в прошлом году, ориентированным на тех, кто хочет смартфон Sony, но не готов платить за него много. Сегодня эта модель обрела преемника — Sony Xperia L4, который также полон компромиссов.

 

Представлен Sony Xperia L4 с тройной камерой и NFC – фото 1


От флагманов тут дисплей с соотношением сторон 21:9 и тройная камера, но при этом предложили каплевидный вырез под фронталку и чип от MediaTek. И это тот же самый процессор, который предлагал Xperia L3. На лицевой панели установили экран диагональю 6,2 дюйма разрешением 1680х720 пикселей и в небольшую выемку вписали селфи-камеру на 8-мегапикселей.

 

Представлен Sony Xperia L4 с тройной камерой и NFC – фото 2


В основе смартфона лежит восьмиядерный чип Helio P22 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Имеется 3 Гб оперативной памяти, 64 Гб постоянной, дактилоскопический датчик на боковой грани, аккумуляторная батарея емкостью 3580 мАч и тройная основная камера 13 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (ультраширокоугольный) + 2 Мп (датчик глубины).


Предложили быструю зарядку, 3,5 мм разъем для наушников и операционную систему Android 9. Есть поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi и NFC. В продажу Sony Xperia L4 поступит в апреле и рекомендованная розничная цена 199 евро.


Источник: computerbild.de

Sony Xperia L4 Sony
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Ярослав
Смартфон будет использовать Android 9.0 Pie, а не 10 версию и скорее всего, как и xperia l3, не будет обновлён до актуальной версии
20.02.2020 14:10
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Алексей
Полное говно
20.02.2020 13:54
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Представлен Sony Xperia L4 с тройной камерой и NFC