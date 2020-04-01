Представлен Vivo S6 5G с чипом Exynos 980

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Китайские компании активно перенастраивают свои конвейеры на производство смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения. Очередной такой аппарат представила «дочка» BBK — Vivo S6 5G. А еще китайская компания всерьез «подсела» на чипы от Samsung и вновь оснастила свой мобильник аппаратной платформой Exynos 980.

Лицевая панель смартфона отдана под 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 точек и в верхней части есть каплевидная выемка для селфи-камеры на 32-мегапикселя со светосилой f/2.1. Обладает Vivo S6 5G наэкранным сканером отпечатков пальцев, 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 128/256 Гб, емким аккумулятором на 4500 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, портом USB Type-C и поддержкой Bluetooth 5.1, Wi-Fi и GPS.

Руководит работой устройства фирменная надстройка Funtouch 10 на основе Android 10. На тыльной стороне установили систему из четырех датчиков, где ключевой разрешением 48-мегапикселей с апертурой f/1.79, есть ширик на 8 Мп (f/2.25) и парочка датчиков по 2 Мп для анализа глубины и макросъемки.

Vivo S6 5G можно выбрать в черном, белом или синем цветах. Старт продаж намечен на 4 апреля. Версия с 6/128 Гб памяти оценена в $380, а вариант с 8/256 Гб стоит $425.

Источник: gizchina