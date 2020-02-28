Представлен Vivo Z6: среднего уровня 5G-смартфон

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До недавнего времени поддержка 5G была привилегией флагманских устройств, но такие производители смартфонов как Xiaomi, Realme и Huawei пообещали, что в 2020 году все изменится. Они взяли ориентир на выпуск 5G-аппаратов среднего уровня с ценой в районе $300.

В числе первых на этом поприще отметилась компания Vivo, которая сегодня анонсировала 5G-смартфон с ценником от $328. Новинка получила название Vivo Z6 и чип Snapdragon 765G. Среди преимуществ смартфона стоит отметить емкую батарейку на 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Почти 91% лицевой панели отдано под дисплей диагональю 6,57 дюйма разрешением 2400х1080 точек. В верхнем правом углу имеется круглое отверстие под 16-мегапиксельную фронтальную камеру. На тыльной стороне установили прямоугольный блок основной камеры с датчиками 48 Мп (f/1.79) + 8 Мп (широкоугольный, угол обзора 112 градусов) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макрообъектив).

Работает Vivo Z6 под управлением фирменной оболочки Funtouch OS 10 и заявлена поддержка функции Multi-Turbo 3.0 для повышения игровой производительности. Предложили здесь и систему жидкостного охлаждения.

В Китае смартфон поступит в продажу 8 марта по цене $328 за 6/128 Гб (на период предзаказов $313), и покупка варианта с 8/128 Гб обойдется в $371.

Источник: news.mydrivers.com



