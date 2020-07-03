Представлен выносливый Motorola One Fusion

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В прошлом месяце состоялась премьера Motorola One Fusion+, который предложил чип Snapdragon 730 и батарейку емкостью 5000 мАч. Теперь компания решила вывести на рынок его базовую или упрощенную версию, которая лишилась приставки Plus.

Изучаем характеристики

Новинку именуют Motorola One Fusion, и она очередная попытка компании побороться за симпатии тех, кто предпочитает устройства среднего уровня с продолжительным временем работы и достойной производительностью.

К числу достоинств смартфона стоит отнести аккумулятор на 5000 мАч, но дополняет ли ее быстрая зарядка, сказано не было. Работает Motorola One Fusion под управлением операционной системы Android 10 и поверх нее установили фирменный интерфейс My UX.

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 710 в связке с 4 Гб оперативной памяти, а собственной предложили 64 Гб. Передняя панель отдана под 6,5-дюймовый экран разрешением HD+ и выбор в пользу такой матрицы можно объяснить лишь желанием снизить жор батарейки.

Motorola One Fusion обладает сканером отпечатков пальцев, выделенной кнопкой для активации умного помощника Google Assistant, фронталкой на 8 Мп и четверной тыльной камерой 48 Мп + 8 Мп (ширик) + 5 Мп (макросенсор) + 2 Мп (датчик глубины). Оценили устройство в $250.

Источник: phonearena

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